Emergenza Covid, dal Comune di Como contributi per persone e famiglie in difficoltà nel pagare affitti e bollette. L’amministrazione cittadina ha pubblicato l’avviso destinato ai residenti in città in condizioni di fragilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2022. Due le misure previste: il sostegno al pagamento delle spese di utenze domestiche riferite alla propria abitazione di residenza e il sostegno al pagamento delle spese per l’avvio di un nuovo contratto di locazione.

E’ possibile presentare richiesta esclusivamente per una delle due misure.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti individuati per ogni singola misura che è possibile consultare sul sito del Comune nella sezione Avvisi pubblici.

La domanda di accesso al contributo dovrà essere inoltrata esclusivamente online all’indirizzo: istanzeonline.comune.como.it.

L’accesso alla piattaforma sarà consentito solamente con Spid, Carta di identità Elettronica o Carta regionale dei servizi.

Per informazioni è attivo il numero: 347 5889102 nei giorni di martedì e di giovedì dalle 14.30 alle 16.30.