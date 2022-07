Davide Van De Sfroos in concerto a Cantù. Cresce l’attesa per il live in programma questa sera al centro Toto Caimi, con biglietti in vendita on line al costo di 29 euro. L’inizio della serata è fissato per le 21.30. Un evento che è stato organizzato per celebrare i 120 anni del Club Ciclistico Canturino, società che è stata fondata nel 1902 e a cui Davide è legato da una lunga amicizia. Una esibizione in cui l’artista laghèe proporrà i suoi più amati successi, oltre alle canzoni dell’ultimo album “Maader folk”.