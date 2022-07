“Cesc Fabregas, contratto biennale con il Como”. La clamorosa notizia è rimbalzata in serata, per voce di Gianluca Di Marzio, uno tra i più accreditati giornalisti di calciomercato. Fabregas, spagnolo, 35 anni, sarebbe stato convinto a firmare per la squadra lariana dall’amministratore Dennis Wise. Per il Como sarebbe un grandissimo colpo: Fabregas, infatti, è stato campione del mondo (e due volte d’Europa) con la maglia della Spagna. Nella finale dei Mondiali del 2010 in Sud Africa nella finalissima contro l’Olanda è stato suo l’assist ad Andreas Iniesta per la decisiva rete dell’1-0 contro l’Olanda.

Attualmente svincolato, Cesc Fabregas ha giocato con alcuni dei più grandi club europei: Barcellona, Arsenal, Chelsea e il Monaco. Sebbene corteggiato nel suo Paese dal Las Palmas, ora avrebbe dato la sua disponibilità a giocare nel Como – come detto con un contratto di due anni – sulle rive di quel lago che ha avuto modo di apprezzare come turista. Tra le recenti foto sulla sua pagina Instagram, ne spicca infatti una scattata a Villa d’Este poche settimane fa. Luogo che evidentemente apprezza, visto che lo aveva scelto per le vacanze pure nel 2021: anche in questo caso sullo stesso “social” si trova infatti una immagine di un anno fa nell’albergo cernobbiese.

Un acquisto che andrebbe ad elevare il livello non solo della squadra lariana, ma di tutta la serie B. Proprio questa sera a Reggio Calabria, con inizio alle 20.30, è peraltro prevista la presentazione del calendario 2022-2023 (QUI l’articolo).