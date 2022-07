Conto alla rovescia per il nuovo calendario della serie B 2022-2023. Domani a Reggio Calabria – la cerimonia prenderà il via alle 20.30 – il Como e le altre squadre conosceranno il loro cammino per la prossima stagione. C’è sempre curiosità per vedere quella che sarà la sfida di esordio degli uomini di mister Giacomo Gattuso, che nell’ultimo torneo iniziarono il percorso nel torneo cadetto con due trasferte, con il retrocesso Crotone e a Lecce. L’ultima gara della regular season era invece stata con la Cremonese, poi promossa in A assieme a Lecce e a Monza.

L’inizio del campionato (prima giornata) è previsto sabato 13 agosto, con la gara inaugurale che si potrà disputare, in anticipo, venerdì 12 agosto 2022. Due i turni infrasettimanali, previsti giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio.

Le soste per gli impegni nazionali saranno le seguenti: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo.

Fine campionato (ultima giornata) sarà venerdì 19 maggio, mentre la sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023.

I lariani in questi giorni proseguono la preparazione a Bormio e sabato alle17 affronteranno in amichevole la squadra del Muggiò (provincia di Monza e Brianza), compagine che milita nel torneo di promozione. Spezia-Como di Coppa Italia sarà invece la prima sfida ufficiale della stagione 2022-2023 del Como. Appuntamento sabato 6 agosto allo stadio Picco della città ligure per il match valido per i trentaduesimi della competizione tricolore.

Il girone 2022-2023

Le protagoniste della prossima stagione: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, SudTirol, Ternana, Venezia.

Il riassunto. Retrocesse dalla A: Cagliari, Genoa e Venezia. Promosse dalla C: Bari, Modena, Palermo e SudTirol. Confermate dalla B 2021-2022: Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Ternana.

Per il Como sarà la seconda stagione consecutiva in serie B. Alla guida della squadra è stato confermato mister Giacomo Gattuso. Rispetto alla scorsa stagione ci sarà un unico derby lombardo, quello con il Brescia. Monza e Cremonese sono state infatti promosse in A. Un torneo che sarà di grandissimo prestigio, con una serie di club di grande tradizione, a partire da Genoa, Venezia e Cagliari. Tutte società di capoluoghi di provincia, a parte il Cittadella. Per i lariani ci saranno sfide contro squadre incrociate in passato in serie A come Bari, lo stesso Brescia, Modena, Parma, Perugia, Pisa e Reggina.