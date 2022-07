Discesa in notturna nei torrenti. L’esercitazione a Claino con Osteno. Ieri sera, la squadra lariana del Gruppo forra regionale del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico lombardo – si è ritrovata al torrente Lirone con quattordici tecnici di soccorso in forra, tra cui un medico, per effettuare prove di discesa in notturna.

Scenari come questo non sono affatto inusuali nell’attività del Corpo. Spesso infatti i casi di mancato rientro di persone che stavano praticando sport come il canyoning (o torrentismo) oppure attività più comuni, come cercare funghi, richiedono di percorrere torrenti non solo di giorno ma anche nelle ore notturne. I tecnici devono quindi essere pronti a muoversi in questi frangenti, valutate le condizioni di sicurezza e la conoscenza dei percorsi. Per completare la discesa, è stato simulato lo sforramento verso l’alto (l’uscita dal torrente) tramite la risalita di corde fisse.

Una serata impegnativa ma ben riuscita e con parecchi partecipanti – conclude il comunicato del Cnsas – che ha permesso ai soccorritori della squadra lariana di ritrovarsi e di presentare i nuovi addetti da poco entrati a fare parte del gruppo.