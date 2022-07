“Sarò il 33esimo consigliere”. Con queste parole, rivolte in particolare alla minoranza, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha avviato il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Como.



“Voglio essere il 33esimo consigliere. Il mio messaggio è rivolto alla minoranza, l’opposizione non è un ruolo semplice. Avremo molte difficoltà perché abbiamo detto cose diverse, ma non mancherà mai il rispetto per chi lavora per la città. Vi sono vicino e so cosa significa perdere un’elezione, l’ho vissuta sempre ho perso più di chiunque altro a Como. Ma dato che vengo da questa realtà, spero di non commettere gli errori che ho visto in passato. Sono contento che questo consiglio si sia composto e tutti i cittadini siano rappresentati“.