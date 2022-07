Liam Kerrigan è ufficialmente un giocatore del Como. La società lariana ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo fino al giugno del 2025 dell’esterno d’attacco irlandese. Il giocatore aveva iniziato la stagione 2022-20023 con la squadra di mister Giacomo Gattuso, ma per formalizzare l’acquisto serviva il transfer, che ora è arrivato.

Nato a Sligo nel 2000, Liam Kerrigan è cresciuto negli Sligo Rovers, squadra della sua città con la quale ha giocato nella seconda lega irlandese. Nel 2019 è passato allo University College Dublin con cui ha debuttato in Irish Premier League nella scorsa stagione sportiva, giocando 19 partite con 2 goal e 4 assist. Non soltanto. Il nuovo acquisto del Como ha vestito con regolarità la maglia della nazionale irlandese Under 21.

“Sono ovviamente molto felice di essere qui a Como – ha dichiarato Kerrigan – per me si tratta di una grande opportunità e non vedo l’ora di poter scendere in campo con la maglia azzurra e confrontarmi con il calcio italiano”.

Nei giorni scorsi il Como aveva annunciato l’estensione del contratto di Moutir Chajia fino al giugno del 2025. Il giocatore era giunto un anno fa sul Lario e si era reso protagonista di un ottimo inizio di stagione, fino all’infortunio che lo ha costretto e chiudere con anticipo il campionato.

“Sono molto contento perché qui mi sono sempre sentito bene e la fiducia che mi sta dando la società mi rende veramente felice e orgoglioso” ha spiegato Chajia. “Non sono stati mesi facili per me ma credo che quanto accaduto mi abbia comunque aiutato a crescere. Sto lavorando molto duro e non vedo l’ora di tornare in campo”.