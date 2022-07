Nazionale di canottaggio: da questa sera la prima squadra, il “Gruppo olimpico” reduce dalla Coppa del Mondo di Lucerna, si ritrova a Sabaudia. Nel lista sei atleti comaschi. Nel mirino il collegiale preparatorio in vista dell’Europeo Assoluto multisport, programmato a Monaco di Baviera, in Germania, dall’11 al 14 agosto. A venticinque giorni dal via della competizione europea il direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha, convocato 48 atleti, tra uomini e donne, che si alleneranno nello specchio d’acqua all’ombra del Circeo fino al prossimo 6 agosto. Poi raggiungeranno Monaco per affrontare la prima gara alle ore 9 dell’11 agosto, con finali previste sia sabato 13 che domenica 14 agosto.

I comaschi, o portacolori di società del lago, chiamati a Sabaudia sono Aisha Rocek (Carabinieri/Canottieri Lario), Pietro Ruta (Fiamme Oro), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/Lario), Gabriel Soares (Marina Militare), Patrick Rocek (Lario) ed Elisa Mondelli (Moltrasio).

Nella recente gara di coppa del mondo a Lucerna, in Svizzera, due lariani hanno contribuito ad Impreziosire il bottino dell’Italia. E’ infatti arrivato lo splendido oro conquistato da Pietro Ruta (ex atleta Menaggio ed oggi in forza esclusivamente per le Fiamme Oro) in coppia con il bellagino Gabriel Soares (Marina Militare). Il duo si è imposto sull’altra formazione azzurra e la Norvegia.