Cinquemila euro in tasca e altri 10mila nascosti negli slip. Fermato dalla polizia a Grandate per un controllo, un tunisino di 26 anni è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di denaro. Ha provato a dire che i soldi gli erano stati inviati dalla famiglia. Gli agenti delle volanti della questura di Como, dopo una serie di accertamenti hanno denunciato il giovane per spaccio e hanno sequestrato il denaro. Il tunisino, che in banca dati aveva 9 alias, era già stato accusato in precedenza per reati legati alla droga, rapina, percosse, lesioni aggravate e minaccia. In casa aveva elenchi con nomi, numeri di telefono e somme di denaro incassate, probabilmente relativi alle attività di spaccio. E’ stato denunciato anche perché è stato fermato alla guida di un’auto ma non aveva la patente.