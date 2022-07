Amichevole con l’Atalanta a Sesto San Giovanni per il Como di mister Giacomo Gattuso. Appuntamento fissato per sabato 23 luglio alle 17. Inizialmente la partita era stata indicata come aperta al pubblico; la vendita dei biglietti è stata poi sospesa su indicazione delle autorità di pubblica sicurezza. L’ipotesi è che – considerando la rivalità tra le due tifoserie – si possa alla fine optare per le porte chiuse.

Prima di affrontare la compagine bergamasca, domani gli azzurri sono attesi a Bormio dal confronto con l’Altolario. La sfida si gioca alle 17 (prezzo del tagliando, 8 euro, ridotto 5).

In attesa di news sull’arrivo di Cesc Fabregas – i tempi saranno comunque lunghi – oggi il club di via Sinigaglia ha ufficializzato l’arrivo di un giocatore inglese: la società ha annunciato l’arrivo a titolo temporaneo di Luis Binks, dal Bologna, con un accordo fino al 30 giugno 2023. Difensore centrale classe 2001, Binks è cresciuto nelle giovanili del Tottenham per poi debuttare tra i professionisti nella stagione 2020-2021 con i canadesi dei Montreal Impact. Nella scorsa stagione al Bologna ha collezionato 15 presenze in serie A.

“Parte per me una nuova esperienza – ha dichiarato Binks – si tratta del mio secondo anno in Italia e penso di aver imparato molto dopo una stagione. Sono un calciatore che ama impostare e giocare con la palla in fase di possesso ed essere aggressivo in difesa”.