Tenta di rubare un paio di scarpe. Scoperto, scappa in strada cercando di fermare le auto in transito per salire a bordo e fuggire. Alla vista dei carabinieri, inveisce e prova ad aggredire i militari dell’Arma, che sono costretti a usare lo spray al peperoncino e il taser per bloccare a arrestare il fuggitivo. In manette un tunisino di 26 anni, fermato nella tarda serata di ieri a Tavernerio dai carabinieri del radiomobile di Como.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di un tentato furto di scarpe all’Iperal. Scoperto e inseguito dall’addetto alla vigilanza, il sospetto ladro è scappato sulla statale per Lecco, correndo tra le auto, in stato di alterazione psico-fisica. Raggiunto dai carabinieri, ha dato in escandescenze cercando di aggredirli prima di essere bloccato e arrestato.

Processato oggi con rito direttissimo, ha patteggiato due anni, pena sospesa.