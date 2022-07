Il caldo non accenna a diminuire. Anzi, per domani pomeriggio gli esperti di 3Bmeteo prevedono a Como temperature fino ai 37 gradi. L’allerta afa proseguirà almeno fino alla metà della prossima settimana, con una possibile tregua da mercoledì 27 luglio, quando sono previsti rovesci di pioggia con conseguente abbassamento delle temperature.

In città oggi pomeriggio si sono raggiunti i 35 gradi. Cittadini e turisti si difendono come possibile: chi fa rifornimento di acqua alle fontanelle pubbliche, chi utilizza il ventaglio, chi si ripara con cappello e occhiali scuri. E infine c’è ancora chi, nonostante i divieti, si immerge nel lago. I poliziotti nel pomeriggio sono intervenuti davanti al Tempio Voltiano sulla spiaggia affollata, invitando le persone a non fare il bagno. In caso di infrazione, è prevista una sanzione di 50 euro.

Il livello del lago di Como resta stabile al minimo, intorno ai 40 centimetri sotto lo zero idrometrico. La siccità sta avendo i suoi effetti sul verde: piante e fiori diventano secchi e i prati si ingialliscono. La pioggia è ormai diventata un miraggio: per sabato notte sono previste nubi sparse con possibili rovesci, ma non sarà certo un temporale a migliorare la difficile situazione attuale, che si riversa in particolare sui terreni agricoli.