A Cernobbio weekend tra sport e spettacolo, serate gastronomiche e mercatini in riva.

Le iniziative e il programma

Ultimi due weekend con la Festa in Riva della Canottieri Cernobbio 1901 ASD. Il 23-24 luglio e il 30-31 luglio 2022 vi aspettano in Piazza Risorgimento per una serata gastronomica in compagnia. Il ricavato andrà a sostegno delle attività ludiche e agonistiche della Società Sportiva.

Sempre in Piazza Risorgimento, domenica 24 e 31 luglio 2022 dalle 9 alle 19 saranno presenti Mercatini&Curiosità con bancarelle di artigianato etnico e artistico, collezionismo, hobbistica e creatività.

Presso il parco dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba continuano le attività nell’ambito di “Sport nei parchi – Urban Activity e Weekend” a cura di Sport e Salute. Per partecipare è necessario essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Tutti i dettagli e le iniziative

Weekend 22-24 luglio 2022

Venerdì 22 luglio:

con ASD Lariointelvi – Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

con ASD Cometa

ore 17:30-18:30 Calcio (bambini fino a 10 anni)

ore 18:30-20:30 Calcio – Futsal (ragazzi fino a 15 anni)

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 18-19 Judo (ragazzi dai 12 anni)

Sabato 23 luglio:

con ASD Emozioningioco

ore 9-10 Yoga consapevole (per tutti, anche donne in gravidanza)

ore 10-10:30 Yoga nido (genitori/figli annate 2019-2020-2021)

ore 10:30 – 11:15 Family yoga bimbi (genitori/figli annate 2015- 2016 – 2017 – 2018)

ore 11:15 – 12 Family yoga ragazzi (genitori/figli annate 2011- 2012- 2013 – 2014)

con ASD Cometa

ore 9-10 Calcio (bambini fino a 6 anni)

ore 10-11 Calcio (bambini fino a 10 anni)

ore 11-12 Calcio – Futsal (ragazzi fino a 15 anni)

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 9-10 Judo MGA (over 65 e donne)

ore 10-11 Judo (bambini fino a 11 anni)

ore 11-12 Judo (ragazzi dai 12 anni)

con ASD Lariointelvi – Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

Domenica 24 luglio:

con ASD Emozioningioco

ore 17-18 Yoga bimbi (annate 2015- 2016 – 2017 – 2018)

ore 18-19 Yoga ragazzi (annate 2011- 2012- 2013 – 2014)

ore 19-20 Yoga consapevole (per tutti, anche donne in gravidanza)

Si informa che gli appuntamenti inizialmente programmati da ASD Urban Combat LLM nella giornata di sabato 23 luglio sono stati annullati e saranno recuperati in data da stabilirsi.

Weekend 29-31 luglio 2022

Venerdì 29 luglio 2022:

con ASD Urban Combat LLM

ore 9-10 Fitness Light (over 65)

ore 11-12 Fitness Combat (donne)

con ASD Lariointelvi – Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 18-19 Judo (ragazzi dai 12 anni)

Sabato 30 luglio 2022:

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 9-10 Judo MGA (over 65 e donne)

ore 10-11 Judo (bambini fino a 11 anni)

ore 11-12 Judo (ragazzi dai 12 anni)

con ASD Lariointelvi – Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

con ASD Emozioningioco

ore 17-18 ginn. Psicomotoria bimbi (annate 2015- 2016 – 2017 – 2018)

ore 18-19 ginn. Psicomotoria bimbi (annate 2011- 2012- 2013 – 2014)

ore 19-20 teen Yoga (annate 2008-2009-2010)

Domenica 31 luglio 2022:

con ASD Emozioningioco

ore 17-18 Yoga bimbi (annate 2015- 2016 – 2017 – 2018)

ore 18-19 Yoga ragazzi (annate 2011- 2012- 2013 – 2014)

ore 19-20 Yoga consapevole (per tutti, anche donne in gravidanza)



Dal 22 al 24 luglio in programma Laghée Gravel Epic a cura di Sartoria Ciclistica. Informazioni sul sito Sartoria Ciclistica.

Musica e teatro a Villa Bernasconi!

Lunedì 25 luglio 2022 alle 21 in concerto Luna Costantini al pianoforte per la rassegna “Ladri di note”, in collaborazione con la Fondazione “La Società dei Concerti”. Info e prenotazioni www.soconcerti.it.

Domenica 31 luglio 2022 alle 21 serata di teatro nel Giardino di Villa Bernasconi con “La Farfalla Gigi Meroni” nell’ambito del “Festival dei Laghi Lombardi” che prevede 24 spettacoli dal 9 giugno al 24 settembre 2022 che coinvolgono ben nove laghi (Lago di Como, Lago di Iseo, Lago di Garda…).

Uno spettacolo di teatro canzone lettura tratto da un racconto dello scrittore luinese Alfredo Salvi e trasposto da Giordano Fenocchio e Francesco Pellicini che rientra anche nell’ambito degli appuntamenti “Aspettando Parolario”. Prenotazione obbligatoria sul sito www.villabernasconi.eu.