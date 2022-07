Lingotti d’oro e denaro contante, euro e corone danesi. Nuovo sequestro al valico autostradale di Brogeda, tra Italia e Svizzera, nell’ambito dei controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei militari della guardia di finanza del gruppo di Ponte Chiasso per contrastare i traffici illeciti tra i due Paesi.

Scoperti con somme non dichiarate superiori ai 10mila euro un cittadino del Belgio residente in Italia e un turco residente in Danimarca. Le normative in vigore prevedono che chiunque transiti con più di 10mila euro debba dichiararlo alla dogana. In base alle nuove regole, il tetto riguarda anche strumenti negoziabili al portatore, carte prepagate, monete e lingotti d’oro.

Il cittadino del Belgio

Sottoposto a controlli, il cittadino del Belgio che non aveva dichiarato denaro o altri beni di valore è stato trovato in possesso di 1.695 euro e di cinque lingotti d’oro ciascuno del valore di 1.790 euro, per un totale di oltre 10mila euro.

Il turco

Il turco fermato, che a sua volta ha dichiarato di non avere nulla con sé, nascondeva invece 3.374 euro, in parte in corone danesi e cinque lingotti, ciascuno del peso di 100 grammi e del valore di 5.598 euro al cambio del giorno, per un totale di 27.990 euro.

In entrambi i casi è stato possibile procedere con la sanzione minima e il pagamento immediato di 200 euro nel primo caso e di 3.200 euro nel secondo, pari al 15% della somma non dichiarata.

I controlli

I controlli al confine tra Italia e Svizzera sono continui. Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane sono impegnati soprattutto nel contrasto al trasporto di denaro e merci non dichiarate, oltre che di sostanze illecite.