Per sfuggire al controllo della polizia, due uomini sorpresi a spacciare nella zona del Monumento ai Caduti hanno provato a disfarsi della droga. Hanno nascosto la sostanza in una canalina di scolo. Un tentativo che non è bastato a evitare l’intervento degli agenti delle volanti della questura di Como e l’arresto dei presunti pusher, due nigeriani accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I poliziotti sono intervenuti ieri sera per un controllo nella zona di viale Puecher. Hanno notato movimenti sospetti di alcune persone sedute sul muretto a bordo lago e si sono avvicinati. I due nigeriani, cercando di non dare nell’occhio hanno nascosto un involucro nella canalina di scolo. Il movimento non è passato inosservato e i poliziotti hanno subito recuperato il contenitore, dove erano nascoste 12 dosi di marijuana per un totale di 18 grammi. I due avevano anche banconote di piccolo taglio per un totale di 70 euro. Sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

Processati con rito direttissimo, hanno patteggiato un anno e due mesi.