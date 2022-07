Fabregas al Como. Un campione del mondo per la squadra di mister Giacomo Gattuso, che si prepara ad affrontare la stagione 2022-2023 di serie B. Il centrocampista spagnolo domani, lunedì 1° agosto, sarà presentato ufficialmente in città, nel primo pomeriggio. Appuntamento all’Hotel Hilton per un momento molto atteso. Dai tifosi, prima di tutto, che si preparano ad accogliere con affetto e passione il nuovo arrivato. Annunciato a Como anche l’arrivo di stampa e tv nazionali e internazionali, considerata la caratura del giocatore ingaggiato dal club lariano.

Cesc Fabregas, 35 anni, infatti, è stato campione del mondo (e due volte d’Europa) con la maglia della Spagna. Nella finale dei Mondiali del 2010, disputati in Sud Africa, nella finalissima contro l’Olanda è stato suo l’assist ad Andreas Iniesta per la decisiva rete dell’1-0 contro l’Olanda. Gol che ha regalato agli iberici il titolo iridato. Cesc Fabregas ha giocato con alcuni dei più grandi club europei: Barcellona, Arsenal, Chelsea e il Monaco. Prima di venire sul Lario era svincolato. A convincerlo è stato l’amministratore Dennis Wise. Per Fabregas al Como è stato predisposto un contratto biennale. C’è anche un discorso aperto per una successiva carriera da tecnico.

