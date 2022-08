Ugo Ducarello torna alla Pallacanestro Cantù. La comunicazione arriva direttamente dalla società biancoblu. Un ritorno in quanto Ducarello era già in Brianza nel 2019 come assistente allenatore.

Ugo Ducarello, siciliano di Erice, 45 anni compiuti lo scorso mese di giugno, il tecnico trapanese torna a Cantù per lavorare nuovamente assieme a coach Meo Sacchetti.

Insieme hanno centrato due storiche promozioni in serie A con l’Orlandina Basket e la Dinamo Sassari.

Coach Sacchetti ha commentato: «Al mio fianco avevo bisogno di una figura che mi conoscesse bene, pregi e difetti compresi; ritrovo un amico e un assistente con cui ho condiviso importanti momenti delle nostre rispettive carriere».



Queste, invece, le parole di Ducarello: «Sono molto contento di poter fare ritorno a Cantù, piazza certamente storica e di prestigio come tutti sanno. Sono felice,

inoltre, di tornare a collaborare con Meo, persona a me cara; abbiamo lavorato assieme sei anni e ci siamo sempre trovati bene, quindi, ho subito accettato questa sfida senza esitare. Alla chiamata di colui che considero il mio secondo padre non potevo che rispondere soltanto in un modo».



La carriera di Ugo Ducarello



Dopo i già citati trascorsi a Capo d’Orlando e Sassari, Ducarello ha fatto parte anche dello staff tecnico della Pallacanestro Varese, collaborando nella stagione

2014-’15 prima con coach Gianmarco Pozzecco e successivamente con Attilio Caja.

Dal 2015 al 2018 ha invece ricoperto il ruolo di capo allenatore alla Pallacanestro Trapani, esperienza che ha preceduto quella canturina, iniziata nel febbraio del 2019 a supporto di coach Nicola Brienza. Il suo ultimo incarico risale a pochi mesi fa, a Pavia, dove ha assunto le vesti di head coach dell’Omnia Basket, squadra di Serie B. Adesso torna a Cantù per arricchire lo staff tecnico biancoblu.