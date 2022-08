Ha rubato una bicicletta elettrica a Como in via Dante, ma ha fatto poca strada. Poco dopo è stato rintracciato dai poliziotti in via Anzani e denunciato per furto aggravato.

Intorno alle 13 di ieri, gli agenti delle volanti hanno risposto alla richiesta di intervento di una donna per il furto di una bici con pedalata assistita del valore di oltre mille euro.

Le ricerche hanno portato gli uomini della questura in via Anzani dove hanno notato una due ruote simile alla descrizione. Si sono avvicinati ad un uomo, per accertamenti, e questi si è rifiutato di mostrare documenti e di fornire le proprie generalità, poco dopo però avrebbe ammesso di aver preso la bici lasciata incustodita in via Dante. Nel frattempo è arrivata una seconda volante che aveva le chiavi per avviare il motore della bicicletta elettrica. In questo modo è arrivata la conferma che si trattava della bici sparita poco prima. L’uomo, un marocchino 45enne in regola in Italia, è stato denunciato.