Questa mattina la chiusura della piscina di via del Dos a Como.

Sono infatti scaduti i termini della concessione dell’impianto in gestione alla cooperativa Colisseum che non è riuscita ad ottenere una proroga da Palazzo Cernezzi -così come annunciato dal sindaco Alessandro Rapinese- e ha già provveduto a svuotare le vasche e a portare via tutto il materiale presente in suo possesso.

Via del Dos, parla Colisseum

“Attendiamo fiduciosi la pubblicazione del bando per la gestione dell’impianto”. Commenta oggi il vicepresidente di Colisseum Franco Campanella. “Siamo profondamente dispiaciuti, non ci saremmo mai aspettati un epilogo del genere anche perché -aggiunge- a tutt’oggi un contraddittorio con l’amministrazione comunale non lo abbiamo ancora avuto”.

“L’impianto -spiega inoltre- non viene utilizzato solo da disabili. Qui vengono svolte anche attività sociosanitarie, come riabilitazione o acquaticità neonatale. In tutto sono 150 le persone che regolarmente frequentano queste piscine. Persone che non sono state considerate come se per loro sia facile rivolgersi ad altre strutture”.

Associazione Thais

A sostegno di Colisseum è intervenuta anche l’Associazione Thais, che assiste decine di disabili che svolgevano attività in via del Dos.

Il Comune aveva proposto l’utilizzo della piscina di Villa Guardia e di altre vasche alternative in sostituzione dell’impianto ora chiuso riguardo alle quali il presidente di Thais, Pia Pullici, aveva sottolineato la loro insufficienza tecnica.

“Dei miei 50 ragazzi -spiega Pullici-, almeno in 30 non possono andare in altre piscine perché non sono attrezzate. Molti di loro arrivano da fuori città e non possono andare troppo lontano. Noi -sottolinea il presidente- non abbiamo in mano nessuna previsione di tempi e di costi di lavoro. Se era pericolosa solo la vasca piccola, perché chiudere anche quella grande e la palestra? E senza Colisseum chi controllerà gli interventi? Chi gestirà l’impianto?”. Si domanda Pullici che in conclusione fa un’amara previsione: ”Rischiamo di non riaprire più come la piscina di Muggiò”.

