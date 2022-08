Patrick Cutrone, proposta di matrimonio sulle rive del Lario. Il calciatore comasco ha chiesto alla fidanzata Greta di sposarlo. Le immagini sono state pubblicate dall’attaccante sulla sua pagina Instagram. Numerose le reazioni, i complimenti e gli auguri giunti al giocatore, soprattutto da parte di colleghi come Cristiano Piccini, Filippo Bandinelli, Davide Calabria e Manuel Locatelli.

Il giocatore proprio in questo periodo è al centro delle voci di mercato. Patrick Cutrone – già capitano e uomo di riferimento dell’Italia Under 21 – è di proprietà della squadra inglese del Wolvehampton, con contratto in scadenza nel 2023. L’obiettivo del club è di vendere il calciatore in questa sessione visti che i risultati in questi anni non sono stati soddisfacenti. Cutrone non ha trovato molto spazio, quando era con i “Wolves”, ed è stato mandato in prestito al Valencia, in Spagna, e in Italia alla Fiorentina e all’Empoli.

Varie le soluzioni prospettate in queste settimane. In Italia si parla di un forte interesse del Parma, in serie B. Non mancano i tifosi lariani che sui social hanno peraltro chiesto a Patrick di indossare la maglia della squadra della sua città. All’estero le proposte più decise sono giunte dagli scozzesi dei Glasgow Rangers e dagli spagnoli del Celta Vigo.

