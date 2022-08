All’ospedale di Menaggio il ricordo di Franca Panizza. “Ricordo una persona animata da vera passione, da amore per il suo ospedale e per il territorio. Era spigolosa ma era un piacere confrontarsi con lei. Questa sala è il luogo che accoglie le riunioni dedicate a costruire le strategie e il futuro di questo ospedale. Per questo abbiamo voluto dedicarla a lei che con passione ha speso tutta la sua vita per l’Erba-Renaldi”. Con queste parole il direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi ha ricordato nelle scorse ore a Menaggio Franca Panizza, scomparsa un anno fa, il 27 agosto a 64 anni.

Alla cerimonia in ospedale – in forma ristretta a causa della pandemia – hanno presenziato gli amici più cari della signora e in rappresentanza degli amministratori sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, il sindaco di Menaggio Michele Spaggiari, il sindaco di Centro Valle Intelvi Mario Pozzi.

Procopio, primario emerito

L’incontro si è concluso con la consegna al dottor Luigi Procopio, già direttore dell’Unità Operativa di Medicina dell’ospedale di Menaggio della pergamena per il conferimento del titolo di primario emerito “per essersi distinto, durante la sua lunga attività, per impegno e professionalità e per aver contribuito in modo determinante allo sviluppo dei reparti in cui ha prestato servizio”. “Il dottor Procopio ha caratterizzato la storia di questo ospedale” ha sottolineato il dottor Banfi.