Due appuntamenti importanti questa settimana per il Festival di Bellagio e del Lago di Como.

A Menaggio

Primo evento a Menaggio (CO), nella splendida cornice della Chiesa di Santo Stefano, giovedì 4 agosto ore 21, con ingresso libero. Ancora una nuova produzione esclusiva della Bellagio Festival Orchestra, dedicata ancora alla musica italiana e, in particolare, un omaggio intramontabile al grande Antonio Vivaldi con Le Quattro Stagioni (RV 269, RV 315, RV 293, RV 297) affiancate al Concerto in Si bemolle maggiore RV 547 per violino, violoncello, archi e continuo sempre di Vivaldi. I primi quattro concerti solistici per violino dell’opera Il cimento dell’armonia e dell’inventione di Antonio Vivaldi saranno affidati al solista M° Luca Torciani.

Nel cuore del Festival di Bellagio e del Lago di Como

Il secondo appuntamento, a Bellagio, invece, rappresenterà un’occasione speciale per assistere ad un vero spettacolo. Sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni si esibiranno, infatti, il giovane e talentuoso tenore Aldo Sartori e il soprano ungherese Monika Lukacs, in un panorama da sogno, sotto le stelle ed accanto al Lago. In programma da “Caro Nome” di Giuseppe Verdi a “Vissi d’arte” di Giacomo Puccini, dal “Nessun dorma” di Giacomo Puccini a “E Lucevan le stelle“; le arie più famose e note dell’opera italiana renderanno questo appuntamento unico e davvero speciale!

La Bellagio Festival Orchestra sarà condotta dal direttore musicale, M° Alessandro Calcagnile.

La chiesa di San Giovanni

A San Giovanni di Bellagio, di fianco alla villa del marchese Trotti, sorge infatti la chiesa di San Giovanni. Nel 1785 la Chiesa fu ingrandita e restaurata, assumendo le forme che ancora oggi conserva. Poco si sa della storia di questa chiesa che fu la prima edificata sul suolo bellagino. Di certo era già presente nel X secolo dal momento che alcuni documenti parlano di un certo Adamo, presbiterio di San Giovanni nel 995 e di Arioaldo nel 1009. Nessuna traccia è rimasta di questa chiesa ma si presume che l’odierno oratorio sia stato costruito sulle sue rovine. La nuova arcipretale di San Giovanni Battista venne edificata poi nel 1584 ed in parte nel 1685. L’aspetto attuale è dovuto alle modifiche attuate nella seconda metà del ‘700. Fu costruita una grandiosa facciata di gusto barocco affiancata ad un campanile a cinque campane; l’interno, già edificato a tre navate, fu arricchito con dipinti, stucchi e dorature, fu posto un nuovo altare maggiore costruito in legno intagliato, circondato da statue in legno di artisti valtellinesi del ‘700.

Ora è giunto il momento del restauro della Chiesa di San Giovanni e, per questa occasione, il concerto del 6 agosto pv consentirà di raccogliere fondi a favore di questa operazione di restauro.

L’ingresso è quindi con prenotazione sul portale di Promobellagio mediante la seguente piattaforma, con versamento di oblazione (a partire da Euro 10,00):

Italiano: https://bit.ly/Concerto_Bellagio_Festival

Inglese: https://bit.ly/Concert_Bellagio_Festival

oppure con mail a prenotazioni@lakecomo.events.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Bellagio.