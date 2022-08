Paura per un bambino di 6 anni investito da un’auto a Menaggio poco prima delle 11. E’ stato portato in codice rosso – quindi massima gravità – all’ospedale di Bergamo in elisoccorso.

I fatti risalgono a questa mattina in un parcheggio nelle vicinanze del comune e del lungolago.

La famiglia olandese (madre, padre e i due figli) – in questi giorni in vacanza in un campeggio a Porlezza – si trovava nell’area di sosta di Menaggio quando un’auto, che stava facendo manovra, con alla guida una donna, ha investito il bambino.



Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia locale. Immediati i soccorsi arrivati con ambulanza e automedica. In volo si è alzato anche l’elicottero che lo ha trasferito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In base alle prime informazioni sembra che il piccolo sia rimasto cosciente. Avrebbe riportato traumi al torace e all’addome. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato necessario sollevare l’auto per arrivare al bimbo e consentire i soccorsi. Inevitabilmente sotto shock i genitori e la donna alla guida della vettura. “C’è grande preoccupazione per il bambino e la sua famiglia – ha detto il sindaco Michele Spaggiari, subito informato di quanto accaduto – come tutti spero che dall’ospedale arrivino notizie rassicuranti e che le condizioni del piccolo migliorino presto”.