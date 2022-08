La sfida Urania Milano-Cantù aprirà il campionato di serie A2 di basket 2022-2023. L’esordio della squadra di coach Romeo Sachetti sarà dunque in trasferta al PalaLido di Milano con un derby. La prima giornata di campionato è stata comunicata dalla Lega Pallacanestro. La parte rimanente del torneo sarà ufficializzata domani alle 10. Il match andrà in scena in anticipo sabato 1° ottobre e sarà il primo in assoluto del girone Verde. Tutti gli altri confronti sono infatti programmati per sabato 2. Le sfide saranno, oltre a Urania Milano-Cantù, Casale Monferrato-Latina, Vanoli Cremona-Ucc Piacenza, Rieti-Juvi Cremona, Torino-Stella Azzurra Roma e Trapani Agrigento. Il turno di riposto sarà per Treviglio, la compagine in cui milita Brian Sacchetti, figlio del coach della formazione brianzola.