Dopo gli innumerevoli rinvii, le polemiche e i disagi che ne sono conseguiti, domani pomeriggio, giovedì 4 agosto, aprirà finalmente il nuovo parcheggio della stazione unica di Camerlata. Si tratta di 290 posti auto gratuiti messi a disposizione dei viaggiatori e dei pendolari che ogni giorno utilizzano il treno per dirigersi verso Milano o la Svizzera.

L’inaugurazione del nuovo scalo ferroviario risale al 13 giugno 2021. Per oltre un anno, dunque, i cittadini hanno subito i disagi provocati dalla carenza di posteggi nella zona. Nei mesi, gli slittamenti della data di apertura sono stati continui. La ditta incaricata degli interventi, nelle scorse settimane ha dovuto ultimare gli impianti di irrigazione, la viabilità di ingresso e uscita dal parcheggio e una parte della pista ciclabile. Ora tutto dovrebbe essere pronto e l’inaugurazione è prevista per domani alle 17.

“A partire da venerdì il parcheggio sarà accessibile agli utenti – spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune di Como, Enrico Colombo – L’ingresso è da via Del Lavoro. Risultano funzionanti anche gli ascensori, che collegano alla banchina della stazione. Questa mattina due autobus di Asf hanno effettuato dei test di verifica sui percorsi di ingresso e uscita e in sosta sugli stalli. – prosegue l’assessore – Non mi è stata segnalata alcuna criticità. Per ora è prevista la fermata della linea 6, ma è possibile che il servizio venga implementato in base alle richieste degli utenti”.

“L’obiettivo dell’apertura è finalmente stato raggiunto – dice Colombo – Sarà una bella boccata d’ossigeno per i pendolari e per tutta la zona Sud di Como. La stazione unica e questo parcheggio ci aiuteranno anche nella gestione della mobilità in occasione dello shopping invernale”.

L’idea è quella di rendere l’area di sosta esteticamente più bella. “Vorremmo coinvolgere i writers – conclude l’assessore – Si tratta di uno spazio urbano e vorremmo abbellirlo con dei graffiti di qualità”.