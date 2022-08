Furto in centro storico sventato grazie ad un barman. Intervento della polizia ieri a Como in via 5 giornate per il furto di un cellulare ad una cliente di un bar. Il barman ha inseguito il ladro e lo ha rintracciato. Poco dopo le immagini della videosorveglianza, mostrate agli agenti, hanno permesso di ricostruire i fatti.

L’uomo ha agito assieme a due giovani donne che hanno distratto il barista mentre lui ha portato via il telefono, che era stato messo in ricarica. Si tratta di un irlandese 45enne senza documenti che è stato accompagnato in questura. Poco dopo gli agenti hanno rintracciato le due donne (una 19enne e una 23 enne entrambe residenti in Inghilterra). I tre sono stati tutti denunciati per furto in concorso e la 19enne anche perché risultata irregolare sul territorio nazionale.