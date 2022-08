Divieto di ingresso in città murata per una senzatetto 46enne già nota alle forze dell’ordine. Il provvedimento emesso dalla questura di Como ieri sera poco dopo le 21 in piazza Perretta in città. Dove la donna è stata trovata in stato di ebbrezza ed è stata sanzionata per ubriachezza. Quindi è stato emesso il provvedimento che le vieta di entrare in città murata per tre mesi.