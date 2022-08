Alle 20.30 di ieri intervento delle volanti della polizia a Como in piazza Volta per una persona molesta. La segnalazione riferiva di un uomo in stato di agitazione che aveva danneggiato i locali di un bar. I poliziotti lo hanno rintracciato in via Rubini e si è scagliato contro di loro con calci e pugni appena li ha visti. Ne è nata una colluttazione davanti a numerose persone che si trovavano in quel momento in zona.

Una volta bloccato ha proseguito con parolacce, minacce e insulti. E’ stato quindi portato in questura. Durante il viaggio ha danneggiato l’auto e una volta negli uffici ha tentato ancora di mordere e aggredire i poliziotti.

In totale sette agenti hanno riportato lesioni di vario tipo, con relativi giorni di prognosi.

Il barista ha poi raccontato i fatti e i danni registrati nel locale. Tra oggetti sbattuti sul bancone e bottiglie spaccate.

Alla fine l’uomo, 22 anni proprio ieri, italiano e residente in provincia di Como è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ risultato già noto alle forze dell’ordine per fatti simili.