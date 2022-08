Medico anestesista 52enne arrestato dai carabinieri di Turate con l’accusa di aver abusato di una donna, un’infermiera comasca, dopo averla narcotizzata. La presunta violenza risale al primo luglio scorso e sarebbe avvenuta nell’abitazione del professionista a Saronno, in provincia di Varese.

A coordinare le indagini è la procura di Busto Arsizio.

Ad avviare le indagini la denuncia della presunta vittima, un’infermiera comasca che non sarebbe una collega del medico. In base alle prime informazioni i due avrebbero avuto in passato una relazione.

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata eseguita martedì scorso in serata dai carabinieri di Turate. Il medico, che lavora anche in una struttura sanitaria comasca, è in carcere in attesa dell’interrogatorio.