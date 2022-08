Controlli straordinari del territorio da parte delle forze dell’ordine. Nell’ambito dell’attività concordata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio parla di due appartamenti adibiti – in base a quanto è emerso dalle indagini – in modo abusivo, a dormitori per migranti. Alcuni dei quali erano poi dediti alla vendita ambulante abusiva di fiori e altra oggettistica nelle vie del centro cittadino. Sanzione per i proprietari.



I controlli hanno inoltre interessato 7 esercizi pubblici. Riscontrata la mancata emissione degli scontrini in un bar. La violazione dell’obbligo di comunicazione degli ospiti da parte di un B&B (denuncia per il proprietario). Multe per oltre 6mila euro per normative igienico sanitarie non rispettate in tre esercizi commerciali.

L’attività della Polizia Locale di Como ha poi consentito di denunciare due persone per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento. Trovate a bivaccare nell’area ex Ticosa. Nel corso del servizio sono stati controllati in totale 8 esercizi commerciali, 190 persone e 29 veicoli. Denunciate, per vari reati, 3 persone. La Polizia Stradale ha confiscato alimenti irregolarmente trasportati.