Ieri il taglio del nastro per il nuovo parcheggio della stazione unica di Camerlata a Como. Un’inaugurazione molto attesa, visti i numerosi ritardi e rinvii subiti negli ultimi mesi. Da questa mattina l’area di sosta è accessibile con i suoi 270 posti disponibili per le auto, ma nonostante questo non si placano le polemiche.

Stazione unica: interviene Gaffuri

Sul tema interviene Luca Gaffuri, ex consigliere comunale del Pd, tra i primi impegnati per la realizzazione del parcheggio, che ha scelto Facebook per fare il punto sull’area di sosta. Ad oggi c’è ancora molto da fare” scrive Gaffuri in un post, “Va realizzata la ciclabile di collegamento alla stazione e va aperto collegamento pedonale tra la Ripamonti e la stazione. Il lavoro non manca se deve essere un vero nodo di interscambio a favore dei pendolari, non perdiamo tempo”, termina Gaffuri sul social.

Lissi e Guarisco

“L’apertura del posteggio sarà pure una “boccata d’ossigeno” ma arriva dopo dodici mesi di passione tanto per i cittadini, che per lavoro devono spostarsi, quanto per le attività commerciali della zona che si sono viste privare di posti auto utili”. Commentano invece attraverso una nota Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, e Gabriele Guarisco, consigliere comunale Dem, che scrivono in conclusione: “A ben vedere, ci chiediamo: Comune o Regione hanno in serbo qualche misura per risarcire chi è stato pesantemente penalizzato?”.