Tragico incidente poco dopo le 10 di questa mattina sulla strada cantonale a Claro nel Bellinzonese. Un automobilista svizzero 77enne viaggiava in direzione Nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada. Terminando la sua corsa in un prato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Bellinzona, i pompieri e i soccorritori della Croce Verde e della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, necessaria la chiusura della strada per alcune ore.