Via Napoleona a Como. Sono stati posticipati di una settimana gli interventi in via Napoleona che ieri sera – come da ordinanza – avrebbe dovuto chiudere al traffico durante le ore notturne. L’amministrazione cittadina ha rinviato i lavori alla prossima settimana e precisamente a martedì 16 agosto. Si tratta di lavori alla tubazione del teleriscaldamento da parte della società ComoCalor.

Dal prossimo martedì dunque la strada chiuderà al traffico dalle 20 alle 6 del mattino, in entrambi i sensi di marcia all’altezza del civico 13 di piazza Camerlata. Le auto in salita da Como centro saranno deviate lungo via Colonna, mentre il traffico in discesa verso il centro città sarà deviato lungo via Canturina, via Turati e via Pino. L’ordinanza prevede anche un divieto di sosta con rimozione forzata in via Domenico Pino e in via Colonna dalle 19 alle 7, per consentire il percorso alternativo ai mezzi pesanti e al trasporto pubblico locale.