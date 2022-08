Visite guidate al Castello Baradello sabato, domenica e anche a Ferragosto.



La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti perché ricca di storia e perché adatta a tutte le età.

Per chi arriva in città è impossibile non notare la sua torre, luogo in cui l’imperatore Federico Barbarossa scrisse accesi momenti storici.

Il Castello è nato su precedenti fortificazioni è situato in una posizione strategica e spettacolare.

Dalla cima si vede tutta la città e il primo bacino del lago. Le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. E oggi resta l’immensità del verde del Parco Regionale Spina Verde.

Il Baradello è raggiungibile con facili camminate da più punti della città.

Il Castello è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 9.30 alle 18 (tour guidati ogni ora).



All’interno del Castello è aperta la mostra “Never been here/ jamais été ici” organizzata da Slow Moon con la co-progettazione di Slow Lake Como e dell’Ente Parco Regionale Spina Verde. La mostra sarà visitabile fino al 9 ottobre 2022.

Il Castello è visitabile solo con tour guidato che dura 40 minuti circa, con partenza dall’ingresso del Castello ogni ora.

Durante la visita è obbligatoria la mascherina.

È fortemente consigliato l’acquisto del Biglietto on-line al fine di evitare la formazione di assembramenti e il pagamento con moneta elettronica, limitando al massimo l’uso dei contanti.



Per prenotare:

sito del Parco della Spina Verde e pagina Facebook del Parco della Spina Verde



Ingresso 0-5 anni: gratuito

6-14 anni: 5 euro

Adulti: 7 euro

Disabili e accompagnatore ingresso gratuito