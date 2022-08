Ruba una carta di credito in un negozio e fugge. Rintracciata e arrestata dalla polizia locale di Como.



Gli agenti ieri pomeriggio, in città per attività di controllo dei parchi tra via dei Mille e via Leoni, sono stati avvicinati da un uomo che riferiva di un furto di una carta di credito avvenuto pochi istanti prima nel suo negozio da parte di una donna 30enne scappata prima a piedi e poi in auto.



Avviate le ricerche è stata rintracciata poco dopo in via dei Mille che tentava di nascondere la refurtiva. Si tratta di un’italiana residente in provincia di Pavia che aveva con sé anche un carnet di assegni di cui non ha saputo spiegare la provenienza. La donna, risultata già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per furto aggravato. Stamani il direttissimo in tribunale ha patteggiato un anno e sei mesi, pena sospesa. Per lei multa da 600 euro.

