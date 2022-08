Como Servizi Urbani gestisce per il Comune di Como l’assegnazione dei posti auto con abbonamento agevolato per i residenti. Le richieste dovranno essere presentate entro l’1 ottobre 2022, il sorteggio pubblico per l’attribuzione dei contrassegni nelle zone più richieste è fissato per la metà di ottobre.

La domanda per il 2023 deve essere inoltrata attraverso l’apposita piattaforma. Clicca qui per procedere.

Come procedere

Gli attuali titolari di contrassegno dovranno presentare la richiesta per il prossimo anno e allegare nuovamente la documentazione, come previsto dal regolamento. Si consiglia agli utenti già registrati di verificare, nella sezione “Permessi in gestione” eventuali domande rimaste in lista di attesa. Per queste ultime non sarà necessario presentare ulteriore richiesta.



Il pagamento della marca da bollo avverrà direttamente dalla piattaforma tramite PagoPA ed è subordinato all’accettazione della domanda. Dopo l’inserimento e l’approvazione da parte di Csu l’utente riceverà una mail di avviso per il pagamento. La domanda verrà considerata idonea per il sorteggio solo se il pagamento della marca da bollo avverrà entro l’1 ottobre, diversamente il numero della graduatoria della lista di attesa verrà assegnato al momento del saldo.



I contrassegni saranno poi usufruibili a partire dall’1 gennaio 2023 e avranno validità di un anno, quelli attualmente in vigore decadranno il 31 dicembre 2022.



Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno: se il settore è saturo le richieste si posizionano in coda a quelle pervenute entro l’1 ottobre e ordinate secondo la graduatoria del sorteggio, se nel settore prescelto invece ci sono ancora contrassegni disponibili l’assegnazione è diretta.

Le tipologie di parcheggi disponibili

Le tre tipologie di stalli disponibili: posti auto riservati, segnaletica gialla, presenti nei settori urbani di Sant’Agostino-via Torno, Città Murata, piazza Volta, viale Rosselli (380 euro l’anno).

Abbonamenti agevolati senza riserva di posto, stalli blu, validi per le aree regolamentate con parcometro (173 euro l’anno).

Spazi di sosta riservati, segnaletica gialla, in struttura coperta in via Borgovico (690 euro l’anno).



Qui tutte le informazioni.