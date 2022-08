Un uomo di 76 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio all’interno di un’auto in via Giussani a Como, quartiere di Rebbio. A far scattare l’allarme – intorno alle 17 – sarebbe stato un passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La vittima, che dalle prime informazioni viveva in auto, presenta una ferita da arma da taglio alla gola. Il ritrovamento di questo pomeriggio è avvenuto a poche centinaia di metri di distanza dal teatro di un’altra violenta aggressione avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Quando un 22enne è stato ferito alla gola con una bottiglia rotta da un uomo, 33enne, che è stato poi arrestato, per tentato omicidio, dagli agenti della questura. Le indagini sono in corso. Non è escluso, anche se al momento non vi sono conferme, che gli episodi possano essere collegati. Quello che si sa è che la zona e le modalità sono le stesse, ma per ora non vi sono certezze. Gli inquirenti in queste ore starebbero sentendo l’arrestato. Il ritrovamento del corpo senza vita risale – come detto – al pomeriggio di oggi, ma il decesso risalirebbe a qualche ora prima.