Giornata trionfale per i colori comaschi ed italiani ai Mondiali di Paraciclismo in Canada, a Baie-Comeau. Esordio col botto per la Nazionale tricolore, che ieri nella giornata dedicata alle cronometro per handbike e tricicli, ha conquistato quattro maglie iridate e ben dieci medaglie. Per quanto riguarda i lariani, oro per Paolo Cecchetto e argento per Roberta Amadeo.

Le vittorie ai Mondiali di paraciclismo sono giunte grazie al già citato Paolo Cecchetto, Giorgio Farroni, Simona Canipari e Fabrizio Cornegliani, che nella prova contro il tempo sono saliti sul gradino più alto del podio delle categorie MH3, MT1, MH1 e WH1. Ma sono giunti anche gli argenti di Francesca Porcellato (WH3), di Roberta Amadeo (WH2) e di Ana Maria Vitelaru (WH5).

“Si dice che chi ben comincia sia a metà dell’opera” ha detto il commissario tecnico della formazione azzurra Rino De Candido, che ha tra i suoi principali collaboratori Pierpaolo Addesi, originario di Mariano Comense. “Quella di ieri è stata una bellissima giornata: sono arrivati risultati che ci stanno ripagando di tutti i sacrifici e del lavoro svolto quest’anno. Adesso aspettiamo le cronometro dei ciclisti, il Team Relay e le prove in linea per stilare un vero bilancio”.

