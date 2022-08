Intervento delle volanti della polizia a Como che ha portato all’arresto di un iracheno 33enne.

L’uomo, probabilmente già ubriaco, questa mattina alle 3 è entrato nel supermercato di via Recchi con l’intento di prendere delle birre. L’addetto alla sorveglianza lo ha fermato spiegando che di notte è vietata la vendita degli alcolici. Per tutta risposta ha gettato a terra la merce e lo ha colpito in pieno viso con un pugno prima di scappare verso il lago. Il ferito lo ha inseguito e intanto sono arrivati anche i poliziotti.

Il 33enne poi trovato vicino al Monumento ai Caduti. Alla vista degli agenti si è buttato in acqua e ha iniziato a insultare tutti. L’addetto del negozio è entrato a sua volta in acqua per farlo uscire e ha rimediato un altro pugno. L’uomo ha continuato con minacce e insulti e ha tentato di scappare. Verrà bloccato a fatica solo grazie all’arrivo di altri agenti. Alla fine due poliziotti hanno rimediato una prognosi di 4 e 5 giorni. L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per minacce e danneggiamento. E’ stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e perché irregolare sul territorio nazionale.