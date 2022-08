Basket, tre test estivi per la pallacanestro Cantù contro Olimpia Milano, JuVi Cremona e Brescia. Meno di una settimana e i brianzoli si ritroveranno al “Toto Caimi” di Vighizzolo per inaugurare la stagione sportiva 2022-’23. Giovedì 18 agosto i biancoblù si raduneranno in palestra per una prima riunione tecnica.

A fine mese i canturini giocheranno a porte chiuse contro l’Olimpia Milano (ancora da definire la data dell’incontro), seguito da un altro allenamento congiunto, in programma il 3 settembre a Cantù, contro la JuVi Cremona, formazione neopromossa in Serie A2. A chiudere la serie di test sarà l’amichevole contro la pallacanestro Brescia, valevole per la tradizionale edizione estiva del “Trofeo degli Angeli”. L’incontro, aperto al pubblico, si disputerà mercoledì 7 settembre al “PalaFrancescucci” di Casnate con Bernate.