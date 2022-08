Ponte di Ferragosto, si è aperto con le prime code e incolonnamenti in autostrada. Una situazione che si ripete ogni anno nei giorni che precedono e seguono il Ferragosto, e in questo 2022 ancor di più per la concomitanza con il fine settimana. Una mattinata da bollino con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici mentre dal pomeriggio la situazione è rimasta critica, ma da bollino rosso. Traffico lungo la rete autostradale e l’A9 Lainate-Como-Chiasso non ha fatto eccezione.

Fin dalle prime ore della mattinata il sito di Autostrade per l’Italia segnalava code di due chilometri tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera. Traffico intenso anche alla barriera di Como Grandate, sia in entrata che in uscita. Nel pomeriggio lunghi serpentoni di auto si sono creati soprattutto in uscita dalla barriera e tra Fino Mornasco e Como Grandate per traffico intenso.

Bollino rosso anche per la giornata di domani, domenica 14 agosto, quando si prevede traffico intenso in prossimità dei centri urbani soprattutto a partire dal tardo pomeriggio, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Occhi puntati, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Occhi puntati, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

LEGGI ANCHE Canton Ticino, controlli della velocità in cinque distretti dal 15 agosto