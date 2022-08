Ferragosto da bollino nero. Una situazione che si ripete ogni anno nei giorni che precedono e seguono il ponte festivo, e in questo 2022 ancor di più per la concomitanza con il fine settimana. Lungo la rete autostradale è previsto traffico in costante aumento e l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso non fa eccezione.

Già dalle prime ore della mattinata di oggi il sito di Autostrade per l’Italia segnalava code di due chilometri tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento Dogana Svizzera. Traffico intenso anche alla barriera di Como Grandate, sia in entrata che in uscita. Questa mattina è segnalato bollino nero, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici mentre la situazione continuerà a essere critica, ma da bollino rosso, nel pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domenica con le ultime partenze per le vacanze.

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Occhi puntati, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

