Como beffato al termine di una gara che avrebbe meritato di vincere. La sfida contro il Cagliari allo stadio Sinigaglia è terminata 1-1. I lariani sono stati a lungo in vantaggio, ma sono stati raggiunti al 93′.

Azzurri avanti al 19′ con il nuovo acquisto Leonardo Mancuso, che ha segnato sottorete su un bell’assist di Alex Blanco. Como che ha mantenuto il predominio territoriale per tutto il resto del match e che ha pure avuto una grande occasione per il 2-0, un clamoroso gol sbagliato da Vittorio Parigini all’inizio del secondo tempo. Solo davanti al portiere, il lariano ha calciato sull’estremo difensore.

Finale poco fortunato per la squadra di Giacomo Gattuso, in 10 contro 11, per l’infortunio a Davide Bertoncini, costretto ad uscire per uno stiramento. Con tutti i cambi già fatti i lariani hanno terminato in inferiorità numerica. Con gli attaccanti mandati indietro a difendere è arrivato quello che una volta sarebbe stato definito un eurogol: la conclusione al 93′ di Gaston Pereiro da 30 metri è stata imparabile per il portiere azzurro Simone Ghidotti. Una azione viziata da un netto fallo sull’attaccante azzurro Alberto Cerri, che però non è stato fischiato dall’arbitro Gianluca Manganiello. Per lui, a fine partita, la contestazione dei tifosi locali, con qualche bottiglietta d’acqua volata al suo indirizzo.

In tribuna, accompagnato dalla sua famiglia, il campione del mondo Cesc Fabregas, colpo di mercato del club lariano. Il giocatore non è ancora pronto e per ora non può essere schierato. Al suo ingresso una accoglienza trionfale, con un lungo applauso dei tifosi lariani, accompagnato da una standing ovation.

Dopo questa gara, il Como è ora atteso dalla trasferta di Pisa (domenica 21 agosto alle 20.45). Nerazzurri toscani reduci dallo stop esterno (4-3) a Cittadella. Nel terzo turno la gara interna del Sinigaglia con il Brescia (lunedì 29 agosto alle 20.45). Seguirà, il 3 settembre, la trasferta di Frosinone (ore 14).

I risultati del primo turno di serie B

Parma-Bari 2-2, Cittadella-Pisa 4-3, Como-Cagliari 1-1, Palermo-Perugia 2-0