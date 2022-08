Mix di sensazioni, alla fine della gara pareggiata con il Cagliari, per mister Gattuso. Al rammarico per il pareggio del Cagliari giunto al 93′ fa da contraltare la soddisfazione per la convincente prestazione della sua squadra. “Abbiamo giocato bene, con ordine e qualità” ha detto il tecnico in sala stampa. “E’ stata una prestazione importante contro una delle squadre più forti del campionato, e non era facile. C’è sicuramente il dispiacere per una vittoria che avremmo meritato e mi spiace soprattutto per i giocatori. Oltretutto l’1-1 è arrivato con una rete in una azione nata da un fallo sul nostro Alberto Cerri”.

“Contro il Cagliari abbiamo avuto la dimostrazione che questo gruppo può fare bene” ha spiegato ancora Giacomo Gattuso. “Ho visto un Como che è stato bene in campo, che ha messo grinta e mostrato un buon calcio. Una squadra aggressiva che ha messo voglia, qualità e spirito. Ai miei giocatori non ho nulla da rimproverare”.