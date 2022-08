Mostra Astratte. In 61 giorni di apertura dal 19 marzo al 29 maggio gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti dalla mostra “Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000” – organizzata dall’amministrazione comunale – ammontano a poco meno di 29mila euro: 28.975 il dato esatto di cui 17.604 in contanti e 11.371 tramite Pos.

Mostra Astratte a Como

In due mesi sono stati registrati 5mila visitatori, una media di 80 al giorno. Impossibile fare un confronto con le esposizioni precedenti. Ma ecco qualche dato. Nel 2011 “Boldini e la belle époque” ne aveva totalizzati 12 mila in meno di un mese. Nel 2015 in poco più di quattro mesi “Come è viva la città” aveva chiuso con poco più di 20mila.

Il tema della mostra, dopo una sezione storica dedicata alle artiste degli anni Trenta, molte delle quali con un legame stretto con la città di Como, è stato descritto attraverso un percorso tematico sviluppato in sei sezioni.

“Astratte” dopo un lungo stop ha riportato una rassegna a Villa Olmo, ma il rilancio delle grandi mostre all’interno della storica dimora affacciata sul lago è un percorso lungo.