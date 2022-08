Via Del Dos, il Comune risponde all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione). Lo scorso 31 luglio sono scaduti i termini per l’utilizzo dell’impianto da parte della cooperativa Colisseum nonostante i vari tentativi non è riuscita a ottenere da Palazzo Cernezzi un rinvio del termine della concessione per l’utilizzo della vasca a fini riabilitativi per disabili.

Il Comune ha dunque risposto alle contestazioni mosse da Anac sulla gara per la piscina di via Del Dos e ha accolto le richieste dell’Anticorruzione. La gara resta sospesa – fino all’aggiornamento dei documenti – resterà sospesa. Due le lettere inviate dal Comune per chiarire gli aspetti di opere pubbliche e sociali prima di aggiornare i conti.

Nella prima si fa riferimento ai ricavi dei centri estivi sovrastimati, alla mancata contabilizzazione dei costi relativi al servizio e la coerenza della destinazione urbanistica delle strutture. Nella seconda l’oggetto è la mancata contabilizzazione dei costi relativi al servizio di primo soccorso dei costi di collaudo e infine l’aumento del rischio di manutenzione ordinaria.

In attesa dunque che vengano aggiornati i documenti il Comune conferma la sospensione della gara per affidare l’impianto di via del Dos.