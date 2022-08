Elezioni politiche, il deputato comasco del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Currò, sarà nuovamente candidato per la Camera. E’ emerso all’esito definitivo delle Parlamentarie dei pentastellati per decidere le liste in vista del voto del prossimo 25 settembre.

“Grazie a tutti per la fiducia – ha commentato Currò sui social – grazie soprattutto ai 390 attivisti ed iscritti del mio territorio che hanno scelto me come capolista del collegio Lombardia 2-02 (Como, Lecco, Sondrio e qualche comune della bergamasca)”. “Questo voto conferma anni di lavoro e sacrifici per i cittadini e le imprese del mio territorio, un lavoro che deve essere assolutamente rilanciato con più grinta di prima”, ha poi aggiunto il parlamentare comasco.

