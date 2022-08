Allarme in via Borgovico per la segnalazione della presenza di un individuo armato, in tuta mimetica, che entrava nei garage sotterranei di un condominio. Immediato e massiccio il dispiegamento delle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia hanno però accertato rapidamente che non c’era alcuna emergenza, ma solo due bambini che giocavano alla guerra.

Ieri pomeriggio, la centrale operativa della questura ha ricevuto la segnalazione di una donna, spaventata, che aveva visto una persona armata entrare in un garage. In pochi minuti, in via Borgovico sono intervenute tre auto della polizia con gli agenti con i giubbotti antiproiettili. In pochi istanti, i poliziotti hanno visto i due ragazzini, dodicenni, che giocavano con armi palesemente giocattolo. Uno dei bambini indossava una tuta mimetica.

I poliziotti hanno tranquillizzato la donna che aveva chiamato e hanno lasciato i bambini intenti nel loro gioco.