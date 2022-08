Scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi a Erba, in via Resegone. Un uomo di 46 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Varese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. Il motociclista stava percorrendo la provinciale e, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto. Un impatto violento, nel quale il 46enne ha riportato traumi molto gravi.

E’ stato richiesto l’invio dell’elisoccorso e l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Varese. E’ ricoverato in rianimazione in prognosi riservata per un trauma cranico e toracico.

Accertamenti della polizia locale di Erba per chiarire la dinamica dell’incidente.