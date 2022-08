Scoppio e principio di incendio nel primo pomeriggio di oggi a Erba, in un deposito di materiali edili in via Trieste. Per cause ancora da chiarire, nel magazzino si è verificato un incendio e si è registrata un’esplosione.

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti alle 14, dopo la segnalazione di uno scoppio. I pompieri hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza il magazzino.

Fortunatamente non c’erano persone all’interno al momento dell’incendio. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la causa e la dinamica di quanto accaduto.